Минск, 14 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. «Я абсолютно поддерживаю ВОЗ и прежде всего ее руководство в том, что нельзя быть сегодня эгоистом и индивидуалистом», — заявил 14 октября Александр Лукашенко, принимая в президентском дворце директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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"Я имею в виду страны, которые пытаются закрыться, объявить локдауны, которые, имея лекарства, не всегда вовремя и в нужном объеме поставляют их на рынок. Имея возможность производить средства индивидуальной защиты, не всегда делятся с другими странами. Особенно вакцинация. Вакцины должны стать достоянием всего человечества планеты. Это интернациональная болезнь», — пояснил руководитель постсоветской республики.

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«Надо всем вместе преодолевать эту болезнь. Вот в этом плане я вас абсолютно поддерживаю», — поведал он представителю Европейского регионального бюро ВОЗ.

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