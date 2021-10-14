Минск, 14 октября 2021, 12:20 — REGNUM Дальнейшие перспективы «нормандского формата» зависят от выполнения Киевом Минских соглашений. Об этом 14 октября на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран СНГ глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В итоге, по его словам, было российским президентом было подчёркнуто, что «прежде чем собираться на новый саммит, нужно добиться выполнения решений предыдущего, который состоялся в декабре 2019 года в Париже».
Он добавил, что лидеры государств в итоге договорились о том, что по линии помощников, советников, глав министерств иностранных дел продолжатся консультации «на предмет того, как дальше действовать».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что встреча министров иностранных дел в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина) должна состояться «в скором времени». При этом он подчеркнул, что Германия и Франция считают необходимым требовать полной реализации Минских соглашений и решений парижского саммита в «нормандском формате» от 2019 года.