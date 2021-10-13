Берлин, 13 октября 2021, 14:41 — REGNUM Встреча министров иностранных дел в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина) должна состояться «в скором времени». Об этом 13 октября сообщил журналистам на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Штеффер Зайберт
Штеффер Зайберт
Bundesregierung.de

По словам официального представителя немецкого правительства, Германия и Франция считают, что необходимо требовать полной реализации Минских соглашений и решений парижского саммита в «нормандском формате» от 2019 года.

«Результатом телефонных разговоров (канцлера Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским) была договоренность о том, что сначала должна пройти встреча на уровне четырех министров иностранных дел, а именно — пройти в скором времени», — сказал он.

Также Зайберт отметил, что в ходе этой встречи главы МИД четырех стран изучат вопрос о том, есть ли основание для возможности последующей встречи глав и правительств России, Германии, Франции и Украины, и надо ли прорабатывать таковую.

«Такая встреча (глав МИД) является целесообразной, так как мы не хотим смириться с тем, что процесс реализации Минского пакета мер буксует», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на территории Донбасса нет и никогда не было российских войск.