Нью-Йорк, США, , 10:08 — REGNUM Россия намерена продолжить оказывать содействие выправлению тяжёлой гуманитарной ситуации, которая сложилась на востоке Украины по вине Киева. Об этом на выступлении в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН заявил исполняющий обязанности заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы продолжим оказывать активное содействие выправлению сохраняющейся многие годы острой гуманитарной ситуации на востоке Украины, возникшей сугубо по вине Киева», — подчеркнул дипломат.

Воронцов указал на безальтернативность Минских соглашений в урегулировании внутриукраинского кризиса. По его словам, которые приводит ТАСС, решение этого конфликта «невозможно без прямого диалога между Киевом и Донбассом при учёте на конституционном уровне законных требований всех регионов Украины, её языковых и этноконфессиональных групп».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи в Москве с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд заявил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию конфликта на востоке Украины. По его словам, стороны подтвердили, что Минские соглашения являются единственной основой для урегулирования в Донбассе.