Нью-Йорк, США, , 09:12 — REGNUM Северная Корея не будет без серьёзной причины задействовать свой ядерный потенциал. Об этом в ходе выступления в Первом комитете Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций заявил первый секретарь миссии КНДР при всемирной организации Ким Ин Чхоль.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

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Представитель Пхеньяна заверил, что сдерживание со стороны Северной Кореи не направлено против конкретных стран или сил, а преследует цель защиты своих территории.

«Действия КНДР по самообороне не представляют никакой угрозы. Законное укрепление национального оборонного потенциала не наносит ущерба безопасности соседних государств», — подчеркнул дипломат.

По его словам, КНДР честно соблюдает свои обязанности в рамках режима ядерного нераспространения.

«КНДР, будучи ответственной ядерной державой, не будет злоупотреблять своим ядерным оружием, если только агрессивные или враждебные силы не попытаются прибегнуть к своему ядерному оружию», — цитирует ТАСС первого секретаря миссии Северной Кореи.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа экспертов ООН по санкциям в отношении КНДР в отчёте заявила, что Северная Корея продолжает развивать свои ядерные и ракетные программы, несмотря на ухудшение экономической ситуации в условиях санкций Совета Безопасности ООН. По их словам, Пхеньян продолжает уклоняться от санкций, прибегая к изощренным методам, а также искать материалы и технологии для развития ядерных и ракетных программ за границей.