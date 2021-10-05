Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Северная Корея продолжает развивать свои ядерные и ракетные программы, несмотря на ухудшение экономической ситуации в условиях санкций Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в отчёте группы экспертов ООН по санкциям в отношении КНДР.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

В документе, опубликованном 4 октября, отмечается, что Пхеньян продолжает уклоняться от санкций, прибегая к изощренным методам, а также искать материалы и технологии для развития ядерных и ракетных программ за границей.

В отчёте также содержится информация о том, что экспорт запрещённых товаров из Северной Кореи, таких как уголь, продолжался на «значительно сокращённом уровне», в то время как импорт нефтепродуктов, который также подлежит строгим ограничениям в соответствии с санкциями, существенно снизился.

«Северная Корея по-прежнему имеет доступ к международным финансовым учреждениям, — говорится в отчёте экспертов ООН. — Кроме того, доход граждан страны, работающих за рубежом, продолжает использоваться в государственных программах».