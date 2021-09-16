Лондон, , 02:06 — REGNUM Северной Корее необходимо отказаться от проведения испытаний вооружений и снова начать диалог с США, говорится в официальном заявлении МИД Великобритании.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

«Мы призываем Северную Корею воздерживаться от дальнейших провокаций и вернуться к диалогу с Соединенными Штатами», — заявило британское внешнеполитическое ведомство.

Лондон призвал Пхеньян прекратить испытания оружия, работу над ядерной программой, а также призвал КНДР к полной денуклеаризации. По мнению британских дипломатов, Северная Корея создает угрозу для мира и безопасности в регионе.

Ранее КНДР, по данным японских СМИ, запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. В Южной Корее заявили, что КНДР якобы проводила запуски ракет с подводной лодки. При этом, согласно официальным сообщениям Пхеньяна, 15 сентября в республике проводились стрельбы железнодорожного мобильного ракетного полка.

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