Москва, 13 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Цены на газ в Европе выросли из-за дефицита электроэнергии, а не наоборот. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 13 октября на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Yarregion.ru Владимир Путин

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«И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры», — сказал Путин.

По его словам, на протяжении последнего десятка лет в европейскую энергетику постепенно закладывались системные изъяны. Именно из-за них энергорынок в Европе столкнулся с кризисом.

Российский лидер отметил, что такого бы не произошло при ведущих позициях атомной и газовой генерации. В России, подчеркнул он, подобные кризисы невозможно представить.

Как сообщало ИА REGNUM, в Европе цены на газ резко подскочили за последние месяцы. Так, 6 октября был зафиксирован исторический максимум — $1937 за тысячу кубометров.

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