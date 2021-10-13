Москва, , 15:13 — REGNUM Вместо анализа ситуации на европейском энергетическом рынке некоторые «эксперты» лишь произносят политические лозунги. Об этом президент России Владимир Путин заявил 13 октября на Российской энергетической неделе.

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

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Он отметил, что скажет несколько вещей, очевидных для этой профессиональной аудитории. Вместе с тем, добавил Путин, разные ответственные лица в последнее время предпочитают забывать и замалчивать прописные истины.

Они подменяют «анализ ситуации пустыми политическими лозунгами», сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин назвал тезис о возможном применении российского газа для борьбы с Европой «политически мотивированной болтовнёй».

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