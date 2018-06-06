Путин: показатели России по снижению углеродного следа лучшие в мире
Российские предприятия предпринимают беспрецедентные меры по снижению углеродного следа, и они приносят лучше в мире результаты. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Последствия пандемии, встряска региональных энергетических рынков показали, насколько значима для мира стабильная уверенная работа ТЭКа, подчеркнул президент РФ.
Путин: «Сбережение климата — это общая задача, задача всего человечества».
Путин: причина кризиса в Европе — системная уязвимость «зеленой» энергетики
Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании, открывающем энергетический форум «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Путин: «Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими партнёрами, в том числе и в Европе».
Путин: «Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят».
Путин направил приветствие участникам Российской энергетической недели
Участников и гостей Российской энергетической недели (РЭН) приветствовал президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма 13 октября обнародована на сайте Кремля.
Как подчеркнул Владимир Путин, на сегодняшний день ситуация на газовом рынке, прежде всего европейском, пока не выглядит сбалансированной и предсказуемой.
Путин: Россия — ответственный участник ОПЕК+.
Энергетика в полной мере ощутила на себе кризис, вызванный пандемией коронавируса, отметил Владимир Путин.
Путин: «Приветствую всех участников и гостей «Российской энергетической недели»!»
В панельной дискуссии РЭН учтут «газовые турбуленции» в Европе — Кремль
Участники панельной дискуссии в рамках «Российской энергетической недели» (РЭН) обсудят ситуацию в мировой энергетике с учётом «газовых турбуленций» в Европе. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 13 октября журналистам.