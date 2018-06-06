13 Октября
 
14:41

Путин: показатели России по снижению углеродного следа лучшие в мире

Российские предприятия предпринимают беспрецедентные меры по снижению углеродного следа, и они приносят лучше в мире результаты. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

14:38

Последствия пандемии, встряска региональных энергетических рынков показали, насколько значима для мира стабильная уверенная работа ТЭКа, подчеркнул президент РФ.

14:32

Путин: «Сбережение климата — это общая задача, задача всего человечества».

14:30

Путин: причина кризиса в Европе — системная уязвимость «зеленой» энергетики

Президент России Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании, открывающем энергетический форум «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

14:28

Путин: «Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими партнёрами, в том числе и в Европе».

14:25

Путин: «Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят».

14:23

Путин направил приветствие участникам Российской энергетической недели

Участников и гостей Российской энергетической недели (РЭН) приветствовал президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма 13 октября обнародована на сайте Кремля.

14:22

Как подчеркнул Владимир Путин, на сегодняшний день ситуация на газовом рынке, прежде всего европейском, пока не выглядит сбалансированной и предсказуемой.

14:22

Путин: Россия — ответственный участник ОПЕК+.

14:19

Энергетика в полной мере ощутила на себе кризис, вызванный пандемией коронавируса, отметил Владимир Путин.

14:19

Путин: «Приветствую всех участников и гостей «Российской энергетической недели»!»

14:18

В панельной дискуссии РЭН учтут «газовые турбуленции» в Европе — Кремль

Участники панельной дискуссии в рамках «Российской энергетической недели» (РЭН) обсудят ситуацию в мировой энергетике с учётом «газовых турбуленций» в Европе. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 13 октября журналистам.