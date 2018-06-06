Президент РФ Владимир Путин 13 октября выступит на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» и проведёт встречу с главами спецслужб стран СНГ.

Как сообщает сайт Кремля, в заседании форума в формате видеоконференции примут участие руководители ряда крупных компаний. Тема дискуссии — «Мировая энергетика: трансформация для развития».

В этот же день Путин проведёт в формате видеоконференции встречу с главами спецслужб стран СНГ. Они прибудут в Москву для участия в XVII заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников Содружества.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.