США пытаются разорвать связи между Россией и Украиной — Патрушев
Москва, 13 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Соединённые Штаты пытаются разорвать экономические и культурные связи России с Украиной и Грузией. Об этом 13 октября на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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Он также добавил, что Вашингтон пытается ослабить связи Москвы со странами Центральной Азии.
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Патрушев также указал на важность отслеживания «других недружественных шагов стран Запада и их подрывной деятельности на территории государств Содружества».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что законодатели в Вашингтоне пытаются обрушить российско-американские отношения.