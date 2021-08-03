Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Американская сторона преподносит ситуацию с трудностями в работе российских дипломатов в США так, как будто вины Вашингтона в этом нет. Однако своими утверждениями и объяснениями США вводит в заблуждение прессу и общественность. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявление пресс-секретаря госдепартамента США Неда Прайса о том, что введение Москвой запрета нанимать российских граждан и граждан третьих стран значительно усложнит условия работы американских дипломатов.

Анатолий Антонов Mil.ru

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«Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера, — пояснил дипломат. — Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьёзному разговору с журналистами и ввёл их в заблуждение в отношении истинного положения дел».

Посол заявил, что ухудшение жизни и условий работы российских дипломатов в США является «многолетним, последовательным и сознательным», однако несмотря на это, Россия «очень долго проявляла сдержанность».

«Мы до последнего воздерживались от втягивания в порочный круг «обмена ударами». Неоднократно предлагали коллегам «обнулить» на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга», — добавил Антонов.

Однако, по его словам, призывы российской стороны Вашингтон не услышал. Более того, США условия работы сотрудников российских диппредставительств продолжают ужесточаться.

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Антонов подчеркнул, что Вашингтону никто не запрещает полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников. Россия готова внимательно рассматривать все получаемые обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны покинуть страну из-за истекающих виз. Как заявил посол РФ В Вашингтоне Анатолий Антонов, почти все они уедут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз. Дипломат уверен, что США «выдавливают» российских дипработников из страны.