Тунис, 11 октября 2021, 13:45 — REGNUM В Тунисе сформировано новое правительство. Соответствующий указ подписал президент республики Каис Саид, сообщает Tunisie Telegraph.
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Так, согласно документу, министром финансов назначена Сихем Бугдири Немсея. Имед Мемиш возглавил министерство национальной обороны страны, главой МВД стал Тауфик Шарфеддин.
Министерством экономики и планирования будет управлять Самир Саид. Министром юстиции стала Лейла Джаффель, министром здравоохранения назначен Али Мрабет.
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Усман Джеранди сохранил за собой должность министра иностранных дел Туниса.
Члены правительства во главе с премьер-министром Наджлой Буден Ромдан приняли присягу перед главой государства. Как передаёт Al Jazeera, в новом составе правительства из 23 министерских портфелей восемь получили женщины-министры.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года президент Туниса Каис Саид на фоне массовых акций протеста в стране приостановил деятельность парламента, объявил об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши и лишил неприкосновенности всех депутатов.