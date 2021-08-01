Тунис, , 07:04 — REGNUM Необходимость скорейшего возвращения Туниса «на путь демократии» подчеркнул в ходе переговоров с главой африканской страны Каисом Саидом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сказано в официальном заявлении, опубликованном 31 июля пресс-службой Белого дома.

Салливан уточнил, что Тунису чтобы вернуться на «путь демократии», необходимо в экстренном порядке сформировать новое правительство, которое должен возглавить способный премьер-министр. Это необходимо для стабилизации экономики страны, противодействия пандемии коронавируса, а также для своевременного возвращения нового парламента.

Напомним, президент Туниса Каис Саид на фоне массовых акций протеста в стране приостановил деятельность парламента, объявил об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши и лишил неприкосновенности всех депутатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о назначенииРиды Гарсаллауиновым главой МВД Туниса.

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