Москва, 5 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Современные технологии в образовательном процессе никогда не смогут заменить живое общение и личность учителя, заявил 5 октября президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы с вами хорошо понимаем, какими бы передовыми технологиями ни был бы насыщен образовательный процесс, они никогда не смогут заменить непосредственного живого общения», — сказал глава государства на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года России», добавив, что «мы все люди, а не машины и не роботы».

Путин подчеркнул, что личность учителя, его эмоции, мудрость, теплота, внимание, сила убеждений имеют колоссальное значение в интеллектуальном и нравственном становление ученика.

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча с учителями и проблемы климата: рабочий день Путина – трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер поздравил педагогов России с Днём учителя.

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