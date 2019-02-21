Путин — учителям: «Хочу пожелать вам и вашим ученикам всего самого доброго!»
Сельский учитель Алеся Максакова из Курской области: сельские школы — конкурентны, в них уделяется максимум внимания каждому ученику.
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию.
Путин надеется на снижение бюрократической нагрузки на учителей
Правительству и депутатам Госдумы нужно довести до логического завершения планы по снижению бюрократической нагрузки на учителя, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России».
Учитель русского языка и литературы из Ставрополя Анастасия Шрамко: традиция поднимать государственный флаг в школах — значимый элемент патриотического воспитания.
Путин: весь мир решает задачу безопасности интернета для детей, и Россия — не исключение.
Путин высоко оценил роль учителей в становлении молодого поколения
Современные технологии в образовательном процессе никогда не смогут заменить живое общение и личность учителя, заявил 5 октября президент России Владимир Путин.
Сельский учитель Мария Тимченко в беседе с президентом РФ коснулась проблемы безопасности школьников в интернет-пространстве.
Учитель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов: было бы замечательно, чтобы в каждом регионе РФ появился исторический парк «Россия-Моя история».
Путин: 2023 год в России будет посвящён педагогам и наставникам
В России 2023 год будет посвящён педагогам и наставникам, заявил 5 октября президент России Владимир Путин.
Передовые технологии в образовательном процессе никогда не смогут заменить непосредственного живого общения с учителем, отметил Владимир Путин.
Екатерина Костылева: «Я стараюсь говорить о науке просто».
Учитель года, учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева: физика в школе — это большая ответственность за научное развитие нашей страны.
Путин поздравил педагогов с Днём учителя
Президент России Владимир Путин 5 октября поздравил педагогов России с Днём учителя.
Президент РФ отметил, что все участники конкурса «Учитель года» — блестящие специалисты.
Владимир Путин подчеркнул, что 2023 год станет Годом учителя: «Подготовка к нему начнётся совсем скоро».
Путин: личность учителя имеет колоссальное значение в становлении ученика.
Путин: непрерывная смена поколений, которая происходит в школе, требует от педагогов постоянного профессионального роста.
Владимир Путин назвал День учителя замечательным праздником.