Рабочий день президента РФ Владимира Путина 5 октября расписан по минутам.

Глава государства встретится с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» и проведёт совещание с членами правительства.

Как сообщает сайт Кремля, встреча с педагогами пройдёт в режиме видеосвязи. Совещание также пройдёт в режиме видеоконференции. Его основной темой станут меры по реализации климатической политики. С докладом выступит министр экономического развития Максим Решетников.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.