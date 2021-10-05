Берлин, 5 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Участие миссии Германии в Афганистане за 20 лет обошлось в более чем €17,3 млрд. Об этом сообщается в ответе федерального правительства на парламентский запрос Свободной демократической партии (СвДП), пишет 5 октября газета Frankfurter Allgemeine.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Отмечается, что самые большие затраты пришлись на содержание военнослужащих.

«На участие Бундесвера в операциях «Международные силы содействия безопасности» (ISAF), «Несокрушимая свобода» и миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, проводившихся подразделением федерального министерства обороны с 2001 года по 31 августа 2021 года, в общей сложности было потрачено около €12,3 млрд дополнительных средств, связанных с развёртыванием», — говорится в ответе на запрос.

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Уточняется, что Министерство иностранных дел ФРГ выделило порядка €2,48 млрд на содержание персонала и материальные расходы, связанные с различными проектами. Но эта сумма не включает затраты на персонал и операции самого МИД. Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ за 20 лет выделило Афганистану около €2,46 млрд, а министерство продовольствия и сельского хозяйства потратило примерно €33 млн.

Также сообщается, что здесь не учитываются расходы Федеральной разведывательной службы Германии в Афганистане. Эта информация была засекречена.

«Раскрытие соответствующей информации серьезно затруднит выполнение задач Федеральной разведывательной службы, что в свою очередь может поставить под угрозу безопасность Федеративной Республики Германия или нанести серьёзный ущерб её интересам», — подчеркнули в правительстве ФРГ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня последний самолёт с немецкими военнослужащими покинул базу Camp Marmal в Афганистане, завершив афганскую миссию бундесвера. По данным немецких СМИ, за 20 лет пребывания немецких войск в Афганистане побывали порядка 150 тыс. солдат и офицеров бундесвера, 59 из которых погибли.