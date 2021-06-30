Берлин, , 20:55 — REGNUM Последний самолёт с немецкими военнослужащими покинул базу Camp Marmal в Афганистане, завершив афганскую миссию бундесвера, сообщает 30 июня министерство обороны ФРГ.

Уточняется, что на борту последнего самолёта Афганистан покинуло командование спецназа KSK, охранявшего военный лагерь в Мазари-Шарифе. После дозаправки в Тбилиси самолёт с ними отправился в Германию на авиабазу Вюнсдорф.

По данным немецких СМИ, за 20 лет пребывания немецких войск в Афганистане побывали порядка 150 тыс. солдат и офицеров бундесвера, 59 из которых погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, по заявлениям Вашингтона, все войска США и их сателлитов должны покинуть территорию Афганистана до 11 сентября текущего года.

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