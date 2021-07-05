Берлин, , 14:19 — REGNUM Власти Германии продолжат содействовать мирному процессу в Афганистане и после вывода немецких войск, заявил 5 июля официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Мы и в будущем — после вывода войск — совместно с партнерами будем выступать за полное и долгосрочное решение конфликта в Афганистане», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Афганистан покинули военнослужащие Германии и Италии. Соединенные Штаты намерены вывести большую часть своего военного контингента к сентябрю 2021 года.

Ранее экс-президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что итоги 20-летней миссии НАТО в Афганистане оказались провальными, так как ситуация с терроризмом оказалась так и не разрешена.