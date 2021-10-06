Глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей — все новости
Биржевой индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% на сообщениях о сбоях в работе ведущих соцсетей.
Примечательно, что завтра бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген должна рассказать в Конгрессе об алгоритмах сервиса, которые определяют, что отображается в новостных лентах пользователей.
Акции ведущих американских IT-компаний падают на сообщениях о массовых сбоях.
Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и его внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace, сообщает журналист The New York Times Райан Мак.
Записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com, были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации — журналист Independent Брайан Кребс.
Более чем на 2,3% упал 4 октября биржевой индекс NASDAQ, свидетельствуют данные торгов. Падение зафиксировано на фоне сообщений о сбоях в работе Facecook, Google, TikTok.
Читайте подробнее: Биржевой индекс NASDAQ упал более чем на 2,3%
Сайт президента работает, проблем нет — Песков в интервью РИА Новости.
Интернет-пользователи по всему миру продолжают сообщать о неполадках в работе крупнейших онлайн-ресурсов в понедельник, 4 октября. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.
Сбой затронул работу Google, а также принадлежащего ему видеохостинга YouTube и почтового сервиса Gmail. Нарушена работы платформы электронной коммерции Amazon, сервиса для видеоконференций Zoom.
Подробности: Глобальный сбой затронул работу Google, Telegram, Amazon и другие сервисы
Наблюдаются проблемы у платформы электронной коммерции Amazon и сервиса для видеоконференций Zoom.
Биржевая стоимость акций ведущих американских IT-компаний падает из-за глобального сбоя в соцсетях, свидетельствуют данные торгов 4 октября.
Читайте также: Из-за глобального сбоя падают акции ведущих американских IT-компаний
Mash: «Данные больше чем 1,5 миллиарда юзеров «Фейсбука» сейчас продаются на популярном хакерском форуме. Там имена, емейлы, телефонные номера, локации, гендеры и id. Это самый большой и значительный слив данных в ФБ за всю историю».
Глобальный сбой в работе крупнейших интернет-ресурсов затронул также российских операторов связи — МТС, Ростелеком, МегаФон, Билайн, Tele2, Yota, свидетельствуют данные Downdetector.
Читайте также: Глобальный сбой отразился на работе российских телеком-провайдеров
Ситуация с глобальным сбоем соцсетей и сервисов радует только бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).
Читайте подробнее: В Госдуме отреагировали на глобальный сбой соцсетей и сервисов
Сбой затронул работу российской социальной сети «ВКонтакте».
«Выпиливание» соцсети Марка Цукерберга из DNS (системы доменных имен) может быть связано с попыткой ограничения власти тех «цифровых гигантов», что привели к власти на минувших президентских выборах в США Джо Байдена.
Подробности в материале: Сбой в Facebook. Цукерберга «выпиливают из DNS»?
Основатель Facebook Марк Цукерберг опустился на шестое место в списке миллиардеров после масштабного сбоя в Facebook 4 октября, пишет Forbes.
Подробности в материале: Из-за сбоев в Facebook Цукерберг потерял $6,6 млрд
Пресс-служба «ВКонтакте» опровергла сообщения о неполадках в работе её сервисов.
Подробности в материале: «ВКонтакте» заявила об отсутствии неполадок в работе её сервисов
Российские операторы связи «Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2 заявили о работе в штатном режиме на фоне глобального сбоя у крупнейших интернет-ресурсов.
Неполадки произошли в работе сторонних сервисов, но некоторые пользователи приняли это за сбой на стороне оператора, пояснил, в частности, представитель «Билайн».
Читайте подробнее: Российские операторы связи опровергли сообщения о сбоях в их работе
Авария Facebook может стать рекордной по времени, подобные сбои случались и у «Яндекса». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил специалист в сфере IT-технологий, генеральный директор АйТи Фаундейшн Юрий Тимофеев.
Повторный иск Федеральной торговой комиссии к компании Facebook по поводу нарушения антимонопольного законодательства, который был сегодня, 4 октября, подан в суд, мог стать причиной глобального сбоя в работе соцсети.
Об этом: Причину сбоя Facebook увидели в антимонопольном иске FTC
В администрации президента США внимательно следят за ситуацией со сбоем в работе крупнейших интернет-ресурсов, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Об этом: Белый дом следит за ситуацией с глобальным сбоем в Сети
Пропускная система офиса Facebook полностью отказала на фоне сбоя в работе интернет-площадок компании, пишет 4 октября The New York Times.
Подробности в материале: В здании офиса Facebook полностью отказала пропускная система
Данные полутора миллиардов пользователей Facebook выставлены на продажу в даркнете, сообщает 4 октября Privacy Affairs.
Подробности в материале: В даркнете выставили на продажу базу данных пользователей Facebook
Сбой в работе Twitter зафиксирован в ряде стран, свидетельствуют 4 октября данные мониторингового портала Downdetector.
Читайте также: В США и Канаде пожаловались на работу Twitter
Состояние основателя компании Facebook Марка Цукерберга в течение дня сократилось на $6,4 млрд на фоне глобального сбоя в работе социальной сети, сообщает Forbes.
Подробности в материале: Forbes оценил потери Цукерберга в результате сбоя в работе Facebook
Группа специалистов Facebook попытается вручную перезапустить серверы компании, пишет 4 октября The New York Times.
Читайте также: Специалисты Facebook хотят вручную перезапустить серверы
Сбой в работе почтовой службы Gmail, принадлежащего американской компании Google, ощутили пользователи в США. Об этом 4 октября сообщил специализированный сайт Downdetector.
Читайте также: В работе почтовой службы Gmail в США произошел сбой
Количество обращений, связанных с работой одного из крупнейших в США Bank of America, резко возросло за последний час.
Подробности в материале: Сбой произошёл в работе одного из крупнейших в США Bank of America
Неполадки в функционировании социальной сети Tinder фиксируются по всему миру, 4 октября сообщил сайт Downdetector, отслеживающий работу крупнейших интернет-ресурсов.
Об этом: Пользователи соцсети Tinder сообщили о сбоях в ее работе
Количество обращений пользователей по поводу проблем с работой Netflix и Zoom резко возросли за последние два часа.
Читайте подробнее: Пользователи сообщили о проблемах в работе Netflix и Zoom
Основные индексы фондового рынка США завершили торги 4 октября снижением на фоне глобального сбоя в работе социальных сетей и ряда банков. Больше других потерял Nasdaq.
Читайте также: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день падением на фоне сбоя в соцсетях
Сбой в работе онлайн-видеохостинга Youtube пользователи начали отмечать уже около 19:00 мск.
Читайте подробнее: Пользователи Youtube пожаловались на сбои в работе сервиса
Неполадки в работе социальной сети Twitter, которые наблюдались 4 октября по всему миру, устранены. Об этом говорится в заявлении одноименной американской компании, владеющей сервисом микроблогов.
Читайте подробнее: В Twitter заявили об устранении сбоев в соцсети
Facebook и Instagram снова стали доступны пользователям после глобального сбоя в работе, мессенджер WhatsApp по-прежнему остаётся недоступен для пользователей.
Читайте также: Facebook и Instagram стали доступны пользователям после семи часов сбоя
Сбой в работе сервисов компании Facebook мог произойти из-за проблем при обновлении системы. Об этом американский журналист, специалист в области кибербезопасности Брайан Кребс 5 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Читайте также: Сбой в работе Facebook мог произойти из-за некорректного обновления системы
Трудности при пользовании услугами трех крупнейших американских мобильных операторов — AT&T, Verizone и T-Mobile — испытают клиенты этих компаний в США, 4 октября сообщил специализированный сайт Downdetector.
Подробности в материале: Жители США пожаловались на сбои в работе крупнейших мобильных операторов
Почти семичасовой сбой в работе социальной сети Facebook стал самым масштабным за всю историю её существования, согласно данным мониторингового портала Downdetector.
Подробности в материале: Сбой в работе соцсети Facebook назван самым масштабным за всю историю
Пользователи социальной сети Snapchat в США столкнулись со сбоем в ее работе, 4 октября сообщается на сайте Downdetector, который специализируется на работе популярных интернет-ресурсов.
Читайте также: В США зафиксировали сбой в работе соцсети Snapchat
Остаётся недоступной веб-версия мессенджера, позволяющая общаться со стационарного компьютера, и наблюдаются зависания при получении и отправке сообщений.
Читайте подробнее: Мессенджер WhatsApp восстановил работу после масштабного сбоя
«Таинственным» назвал отключение социальных сетей Facebook и Instagram 4 октября бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Читайте также: Сноуден оценил последствия масштабного сбоя в Facebook
Цукерберг извинился перед пользователями за масштабный сбой в работе соцсетей и мессенджеров.
Читайте подробнее: Глава Facebook прокомментировал масштабный сбой в работе сервисов
Обращения по поводу нестабильной работы почтовой службы, принадлежащей американской компании Microsoft, поступают от интернет-пользователей в США 4 октября. Об этом сообщает специализированный сайт Downdetector.
Читайте подробнее: В США зафиксировали сбой в работе почтовой службы Outlook
Работоспособность мессенджера WhatsApp полностью восстановлена после произошедшего ранее масштабного сбоя. Об этом генеральный директор компании Уилл Кэткарт 5 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
Читайте также: Глава WhatsApp заявил о полном восстановлении сервиса после сбоя
В компании уточнили, что в результате масштабного многочасового сбоя в работе Facebook утечки данных пользователей в сеть интернет зарегистрировано не было.
Читайте подробнее: В компании Facebook назвали причину многочасового глобального сбоя
На фоне масштабного сбоя произошло проседание акций компании Facebook.
Сайт американской компании Facebook и некоторые из ее приложений, включая Instagram и WhatsApp, 4 октября одновременно вышли из строя по всему миру у пользователей, которые обратились в Twitter и другие социальные сети, чтобы выразить сожаление по поводу сбоя. Свое мнение выразил и бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден.
Читайте подробнее: «Разрушение определенной монополии» — Сноуден оценил сбой в Facebook
Пользователи не зафиксировали каких-либо неполадок в работе наиболее популярных социальных сетей Китая на фоне глобального сбоя Facebook. Сайты, приложения и мессенджеры Weibo, WeChat, QQ и Douyin работают в штатном режиме.
Сибиряки обсуждают глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей. «А я весь сбой проспала», — заявила подписчица паблика «ТВК Красноярск» в соцсети «ВКонтакте» Марина П.
В работе сайта Госдумы наблюдаются сбои, сообщается о внутренней ошибке сервера, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.
Читайте подробнее: В работе сайта Госдумы наблюдаются сбои
Сбой в работе Facebook, продлившийся несколько часов, дал пользователям возможность задуматься о том, какую роль играют социальные сети в нашей жизни, заявила РИА Новости специалист по соцсетям и цифровым медиа Говардского университета Ингрид Стерджис.
По ее словам, отключение от сети повлекло за собой «реальные» последствия для многих пользователей. Из-за сбоя люди задумались о том, сколько времени они тратят в интернете и как это влияет на их личную жизнь.
«Может, книги начнут читать!» — так сбой в работе мессенджеров и соцсетей комментируют сибиряки.
Масштабный сбой в работе сервисов Facebook не привёл к утечке данных пользователей. Об этом говорится в заявлении американской компании.
«У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя», — отметили в Facebook.
Читайте также: Facebook: утечки данных пользователей после глобального сбоя не было
Специалисты Facebook пояснили, что проблемы, прервавшие связь, возникли из-за конфигурационных изменений в магистральных маршрутизаторах, отвечающих за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных.
«Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать», — заявили в Facebook.
Читайте также: Каскадный эффект: Facebook объяснила причины масштабного сбоя
Работа приложения Instagram, предназначенного для обмена фотографиями и видеозаписями, постепенно восстанавливается после глобального сбоя. Сообщение об этом опубликовано на странице приложения в Twitter.
Читайте также: Медленно, но верно: соцсеть Instagram восстанавливается после сбоя
В Сети обсудили неполадки на популярных интернет-ресурсах.
Читайте также: «Представьте, что будет без интернета!» — сети о сбое работы соцсетей
Глава Якутии Айсен Николаев создал свой телеграм-канал 5 октября, после сбоя в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.
Читайте также: После обвала Facebook, WhatsApp, Instagram глава Якутии ушёл в Telegram
Американская газета New York Times убрала из своей статьи информацию о том, специалисты компании Facebook использовали болгарку для того, чтобы добраться до серверов и перезапустить их вручную.
Читайте подробнее: Газета NYT опровергла сообщения об использовании болгарки командой Facebook
Сбой в работе популярных соцсетей и мессенджера ещё раз заставляет задуматься о роли интернета в нашей жизни, отметил глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»).
«Новости о проблемах Facebook, Instagram и WhatsApp стали главными в общемировом медийном пространстве. А некоторые пользователи жаловались, что им нечем себя занять. Цифровая среда не должна полностью заменять реальную жизнь, и подобные неполадки глобальных сервисов напоминают о том, что есть и другие способы провести время — почитать книгу, пообщаться с близкими», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.
Ошибка, которая привела к глобальному сбою в работе интернета 4 октября, произошла, скорее всего, по вине Facebook. Об этом 5 октября заявил эксперт по кибербезопасности Игорь Егоричев на телеканале «Россия 24».
Об этом: «Скорее всего, вина Facebook» — о глобальном сбое в работе интернета
Подобные глобальные сбои наглядно демонстрируют необходимость альтернативы и возможности выбора, считает глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»).
«Например, если перестанет работать поиск Google, наши пользователи без проблем перейдут на «Яндекс». При этом российский поисковик и так заметно популярнее у локальной аудитории. Важно иметь отечественных игроков во всех сегментах. А с иностранными компаниями выстроить прямой и оперативный диалог, чему должно способствовать открытие их представительств на территории Российской Федерации. Напомню, по закону «о приземлении» офисы техногигантов, с возможностью полноценно представлять компании, должны появиться в России до 1 января 2021 года», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.
Сбои, связанные с ошибкой амортизации наподобие того, что произошло 4 октября, уже имели место у Facebook ранее. Об этом 5 октября заявил эксперт по кибербезопасности Игорь Егоричев на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: «Facebook уже не раз отличался своей неаккуратностью» — о сбое интернета
Стал ли глобальный сбой Facebook следствием некомпетентности или злого умысла, мы никогда не узнаем, но очевидно, что мы имеем дело с расчетливыми лицемерами, которые ради денег занимаются стравливанием людей между собой, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).
Читайте подробнее: В Госдуме хотят законом закрепить прозрачность алгоритмов интернет-сервисов
Столь масштабный сбой сразу у Facebook, WhatsApp, Instagram, связанных с ними интернет-магазинов, у Twitter, Google и Amazon указывает на сложившуюся супермасштабную интеграцию этих приложений и сервисов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Читайте также: Что могло стать причиной глобального сбоя работы мессенджеров?
Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев: «Сбой в одних мессенджерах и сервисах вынудил пользователей активно использовать альтернативные, в результате произошёл перегруз и остальных, которые на фоне общей интеграции тоже не стали справляться, и в них пошли сбои».
Произошедшие накануне глобальные сбои в работе социальных сетей никак не отразились на работе администрации президента РФ, так как в Кремле не пользуются мессенджерами для общения по общим вопросам. Об этом 5 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: В Кремле не используют мессенджеры для общения по рабочим вопросам — Песков
Сотрудники администрации президента РФ не почувствовали на себе перебои в работе мессенджеров и соцсетей, поскольку работа сотрудников Кремля с такими средствами связи запрещена. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По рабочим делам мы используем линии правительственной спецсвязи. Таким мессенджерам в рабочем плане мы не можем доверять, это и не разрешается», — сказал Песков.
Подробности в материале: Песков рассказал о влиянии «локдауна соцсетей» на работу Кремля
«Борус»: красноярцы сообщают о сбое в приложении «Сбербанк онлайн», оно не даёт войти в аккаунты.
Сбой наблюдается в работе мобильного приложения для клиентов Сбербанка. Об этом сообщает 5 октября портал Downdetector.
«Сервис временно недоступен», — такое сообщение появляется при попытке входа в приложение на смартфоне.
Читайте подробнее: В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошёл сбой
России следует развивать собственный сегмент информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), на это указывает глобальный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 5 октября в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Это история про то, что мы не должны, а обязаны развивать наш внутренний сегмент, связанный с информационно-коммуникационными технологиями», — подчеркнула Захарова.
Об этом: России нужно развивать свои коммуникации на фоне глобальных сбоев — МИД
Рекламодателям следует сделать вывод из ситуации с глобальным сбоем в Facebook, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Рекламодателям советует сделать вывод о размещении на Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг принес извинения по поводу того, что Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp не работали почти шесть часов, причинив неудобства более чем 3,5 млрд пользователей по всему миру. Об этом 5 октября сообщает BBC.
Об этом: Марк Цукерберг извинился за глобальный сбой в Facebook
Сбой произошёл в работе Instagram 5 октября, по данным мониторингового ресурса Downdetector.
Об этом: В работе Instagram произошёл сбой
Число пользователей мессенджера Telegram увеличилось на 70 миллионов на фоне глобального сбоя в работе социальных сетей, сообщил Павел Дуров.
Читайте также: Дуров: Telegram за сутки принял 70 миллионов «беженцев с других платформ»
Не хакерская атака вызвала сбой в Facebook накануне, 4 октября, пишет 5 октября The Washington Post.
Читайте подробнее: В США объяснили сбой в работе Facebook
4 октября мир на семь часов погрузился в Средневековье. Таким словом можно назвать случившееся 4 октября отключение сосредоточенных в руках Марка Цукерберга Instagram, Facebook и WhatsАpp. И любой, кто не понял, что именно раскрыло это «приключение» в социальных сетях, не понял, какой властью обладает этот человек, пишет Василис Канелис в греческой газете In, обсуждая 7 часов Великого Коллапса.
Читайте также: Семь часов без права переписки: что за власть в руках у Цукерберга? — In Gr
Корпоративные сервисы Сибирской генерирующей компании (СГК) сегодня, 6 октября, оказались недоступны из-за сбоя на серверах. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
Подробности в материале: Сибирская генерирующая компания сообщила о сбоях на серверах
Глобальный сбой указал на необходимость защиты цифрового суверенитета, отметил глава комитета Госдумы VII созыва по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).
«Когда мы принимали закон об устойчивом Рунете, многие над нами смеялись и говорили о том, что, по сути, предлагается отключить российский сегмент от мировой Сети. Сегодня очевидно, что это решение было абсолютно правильное. Если по какой-либо причине передача сигнала будет заблокирована с внешней стороны, Рунет продолжит работу», — отметил Хинштейн.