4 октября 2021 года в работе сервисов международных интернет-гигантов произошел сбой. Наблюдались серьезные проблемы в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp, а также Twitter и TikTok. Сервис Downdetector, отслеживающий проблемы в работе сервисов, сообщает, что неполадки замечены в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Большинство пользователей жаловались на работу сайта, соединение с сервером и сбои в приложении. У пользователей WhatsApp также наблюдались проблемы с отправкой сообщений. Проблемы возникли и у российской социальной сети «ВКонтакте». В компаниях заявили, что работают над устранением неполадок. Биржевой индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% на сообщениях о сбоях в работе ведущих социальных сетей и мессенджеров. По предварительным данным, записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com были удалены утром 4 октября из таблиц глобальной маршрутизации, что и привело к глобальному сбою в работе международных интернет-систем. Подробности в трансляции ИА REGNUM.

FACEBOOK(LET) Facebook

21:13 04.10.2021 Эмблема Facebook (cc) mkhmarketing

21:15 04.10.2021 Биржевой индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% на сообщениях о сбоях в работе ведущих соцсетей.

21:16 04.10.2021 Примечательно, что завтра бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген должна рассказать в Конгрессе об алгоритмах сервиса, которые определяют, что отображается в новостных лентах пользователей.

21:18 04.10.2021 Акции ведущих американских IT-компаний падают на сообщениях о массовых сбоях.

21:18 04.10.2021 Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и его внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace, сообщает журналист The New York Times Райан Мак.

21:18 04.10.2021 Записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com, были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации — журналист Independent Брайан Кребс.

21:19 04.10.2021 Более чем на 2,3% упал 4 октября биржевой индекс NASDAQ, свидетельствуют данные торгов. Падение зафиксировано на фоне сообщений о сбоях в работе Facecook, Google, TikTok. Читайте подробнее: Биржевой индекс NASDAQ упал более чем на 2,3%

21:19 04.10.2021 Сайт президента работает, проблем нет — Песков в интервью РИА Новости.

21:25 04.10.2021 Интернет-пользователи по всему миру продолжают сообщать о неполадках в работе крупнейших онлайн-ресурсов в понедельник, 4 октября. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector. Сбой затронул работу Google, а также принадлежащего ему видеохостинга YouTube и почтового сервиса Gmail. Нарушена работы платформы электронной коммерции Amazon, сервиса для видеоконференций Zoom. Подробности: Глобальный сбой затронул работу Google, Telegram, Amazon и другие сервисы

21:27 04.10.2021 Наблюдаются проблемы у платформы электронной коммерции Amazon и сервиса для видеоконференций Zoom.

21:30 04.10.2021 Биржевая стоимость акций ведущих американских IT-компаний падает из-за глобального сбоя в соцсетях, свидетельствуют данные торгов 4 октября. Читайте также: Из-за глобального сбоя падают акции ведущих американских IT-компаний

21:33 04.10.2021 Mash: «Данные больше чем 1,5 миллиарда юзеров «Фейсбука» сейчас продаются на популярном хакерском форуме. Там имена, емейлы, телефонные номера, локации, гендеры и id. Это самый большой и значительный слив данных в ФБ за всю историю».

21:40 04.10.2021 Глобальный сбой в работе крупнейших интернет-ресурсов затронул также российских операторов связи — МТС, Ростелеком, МегаФон, Билайн, Tele2, Yota, свидетельствуют данные Downdetector. Читайте также: Глобальный сбой отразился на работе российских телеком-провайдеров

21:47 04.10.2021 Ситуация с глобальным сбоем соцсетей и сервисов радует только бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»). Читайте подробнее: В Госдуме отреагировали на глобальный сбой соцсетей и сервисов

21:49 04.10.2021 Сбой затронул работу российской социальной сети «ВКонтакте».

21:50 04.10.2021 «ВКонтакте»

21:53 04.10.2021 «Выпиливание» соцсети Марка Цукерберга из DNS (системы доменных имен) может быть связано с попыткой ограничения власти тех «цифровых гигантов», что привели к власти на минувших президентских выборах в США Джо Байдена. Подробности в материале: Сбой в Facebook. Цукерберга «выпиливают из DNS»?

21:53 04.10.2021 Facebook (cc) C_osett

22:01 04.10.2021 Основатель Facebook Марк Цукерберг опустился на шестое место в списке миллиардеров после масштабного сбоя в Facebook 4 октября, пишет Forbes. Подробности в материале: Из-за сбоев в Facebook Цукерберг потерял $6,6 млрд

22:03 04.10.2021 Пресс-служба «ВКонтакте» опровергла сообщения о неполадках в работе её сервисов. Подробности в материале: «ВКонтакте» заявила об отсутствии неполадок в работе её сервисов

22:13 04.10.2021 Российские операторы связи «Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2 заявили о работе в штатном режиме на фоне глобального сбоя у крупнейших интернет-ресурсов. Неполадки произошли в работе сторонних сервисов, но некоторые пользователи приняли это за сбой на стороне оператора, пояснил, в частности, представитель «Билайн». Читайте подробнее: Российские операторы связи опровергли сообщения о сбоях в их работе

22:17 04.10.2021 Авария Facebook может стать рекордной по времени, подобные сбои случались и у «Яндекса». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил специалист в сфере IT-технологий, генеральный директор АйТи Фаундейшн Юрий Тимофеев. Об этом: Эксперт: ошибки Facebook идут на рекорд

22:44 04.10.2021 Повторный иск Федеральной торговой комиссии к компании Facebook по поводу нарушения антимонопольного законодательства, который был сегодня, 4 октября, подан в суд, мог стать причиной глобального сбоя в работе соцсети. Об этом: Причину сбоя Facebook увидели в антимонопольном иске FTC

22:47 04.10.2021 В администрации президента США внимательно следят за ситуацией со сбоем в работе крупнейших интернет-ресурсов, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом: Белый дом следит за ситуацией с глобальным сбоем в Сети

22:53 04.10.2021 Пропускная система офиса Facebook полностью отказала на фоне сбоя в работе интернет-площадок компании, пишет 4 октября The New York Times. Подробности в материале: В здании офиса Facebook полностью отказала пропускная система

23:14 04.10.2021 Данные полутора миллиардов пользователей Facebook выставлены на продажу в даркнете, сообщает 4 октября Privacy Affairs. Подробности в материале: В даркнете выставили на продажу базу данных пользователей Facebook

23:25 04.10.2021 Сбой в работе Twitter зафиксирован в ряде стран, свидетельствуют 4 октября данные мониторингового портала Downdetector. Читайте также: В США и Канаде пожаловались на работу Twitter

23:30 04.10.2021 Состояние основателя компании Facebook Марка Цукерберга в течение дня сократилось на $6,4 млрд на фоне глобального сбоя в работе социальной сети, сообщает Forbes. Подробности в материале: Forbes оценил потери Цукерберга в результате сбоя в работе Facebook

23:34 04.10.2021 Группа специалистов Facebook попытается вручную перезапустить серверы компании, пишет 4 октября The New York Times. Читайте также: Специалисты Facebook хотят вручную перезапустить серверы

00:23 05.10.2021 Сбой в работе почтовой службы Gmail, принадлежащего американской компании Google, ощутили пользователи в США. Об этом 4 октября сообщил специализированный сайт Downdetector. Читайте также: В работе почтовой службы Gmail в США произошел сбой

00:38 05.10.2021 Количество обращений, связанных с работой одного из крупнейших в США Bank of America, резко возросло за последний час. Подробности в материале: Сбой произошёл в работе одного из крупнейших в США Bank of America

00:44 05.10.2021 Неполадки в функционировании социальной сети Tinder фиксируются по всему миру, 4 октября сообщил сайт Downdetector, отслеживающий работу крупнейших интернет-ресурсов. Об этом: Пользователи соцсети Tinder сообщили о сбоях в ее работе

00:58 05.10.2021 Количество обращений пользователей по поводу проблем с работой Netflix и Zoom резко возросли за последние два часа. Читайте подробнее: Пользователи сообщили о проблемах в работе Netflix и Zoom

00:59 05.10.2021 Основные индексы фондового рынка США завершили торги 4 октября снижением на фоне глобального сбоя в работе социальных сетей и ряда банков. Больше других потерял Nasdaq. Читайте также: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день падением на фоне сбоя в соцсетях

01:17 05.10.2021 Сбой в работе онлайн-видеохостинга Youtube пользователи начали отмечать уже около 19:00 мск. Читайте подробнее: Пользователи Youtube пожаловались на сбои в работе сервиса

01:22 05.10.2021 Неполадки в работе социальной сети Twitter, которые наблюдались 4 октября по всему миру, устранены. Об этом говорится в заявлении одноименной американской компании, владеющей сервисом микроблогов. Читайте подробнее: В Twitter заявили об устранении сбоев в соцсети

01:40 05.10.2021 Facebook и Instagram снова стали доступны пользователям после глобального сбоя в работе, мессенджер WhatsApp по-прежнему остаётся недоступен для пользователей. Читайте также: Facebook и Instagram стали доступны пользователям после семи часов сбоя

01:45 05.10.2021 Сбой в работе сервисов компании Facebook мог произойти из-за проблем при обновлении системы. Об этом американский журналист, специалист в области кибербезопасности Брайан Кребс 5 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter. Читайте также: Сбой в работе Facebook мог произойти из-за некорректного обновления системы

01:56 05.10.2021 Трудности при пользовании услугами трех крупнейших американских мобильных операторов — AT&T, Verizone и T-Mobile — испытают клиенты этих компаний в США, 4 октября сообщил специализированный сайт Downdetector. Подробности в материале: Жители США пожаловались на сбои в работе крупнейших мобильных операторов

02:02 05.10.2021 Почти семичасовой сбой в работе социальной сети Facebook стал самым масштабным за всю историю её существования, согласно данным мониторингового портала Downdetector. Подробности в материале: Сбой в работе соцсети Facebook назван самым масштабным за всю историю

02:33 05.10.2021 Пользователи социальной сети Snapchat в США столкнулись со сбоем в ее работе, 4 октября сообщается на сайте Downdetector, который специализируется на работе популярных интернет-ресурсов. Читайте также: В США зафиксировали сбой в работе соцсети Snapchat

02:36 05.10.2021 Остаётся недоступной веб-версия мессенджера, позволяющая общаться со стационарного компьютера, и наблюдаются зависания при получении и отправке сообщений. Читайте подробнее: Мессенджер WhatsApp восстановил работу после масштабного сбоя

02:50 05.10.2021 «Таинственным» назвал отключение социальных сетей Facebook и Instagram 4 октября бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Читайте также: Сноуден оценил последствия масштабного сбоя в Facebook

03:02 05.10.2021 Цукерберг извинился перед пользователями за масштабный сбой в работе соцсетей и мессенджеров. Читайте подробнее: Глава Facebook прокомментировал масштабный сбой в работе сервисов

03:22 05.10.2021 Обращения по поводу нестабильной работы почтовой службы, принадлежащей американской компании Microsoft, поступают от интернет-пользователей в США 4 октября. Об этом сообщает специализированный сайт Downdetector. Читайте подробнее: В США зафиксировали сбой в работе почтовой службы Outlook

05:24 05.10.2021 Работоспособность мессенджера WhatsApp полностью восстановлена после произошедшего ранее масштабного сбоя. Об этом генеральный директор компании Уилл Кэткарт 5 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter. Читайте также: Глава WhatsApp заявил о полном восстановлении сервиса после сбоя

06:12 05.10.2021 В компании уточнили, что в результате масштабного многочасового сбоя в работе Facebook утечки данных пользователей в сеть интернет зарегистрировано не было. Читайте подробнее: В компании Facebook назвали причину многочасового глобального сбоя

07:11 05.10.2021 Facebook (cc) momo

07:44 05.10.2021 На фоне масштабного сбоя произошло проседание акций компании Facebook.

07:52 05.10.2021 Сайт американской компании Facebook и некоторые из ее приложений, включая Instagram и WhatsApp, 4 октября одновременно вышли из строя по всему миру у пользователей, которые обратились в Twitter и другие социальные сети, чтобы выразить сожаление по поводу сбоя. Свое мнение выразил и бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден. Читайте подробнее: «Разрушение определенной монополии» — Сноуден оценил сбой в Facebook

08:25 05.10.2021 Пользователи не зафиксировали каких-либо неполадок в работе наиболее популярных социальных сетей Китая на фоне глобального сбоя Facebook. Сайты, приложения и мессенджеры Weibo, WeChat, QQ и Douyin работают в штатном режиме.

09:16 05.10.2021 Сибиряки обсуждают глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей. «А я весь сбой проспала», — заявила подписчица паблика «ТВК Красноярск» в соцсети «ВКонтакте» Марина П.

09:26 05.10.2021 В работе сайта Госдумы наблюдаются сбои, сообщается о внутренней ошибке сервера, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября. Читайте подробнее: В работе сайта Госдумы наблюдаются сбои

09:58 05.10.2021 Скриншот страницы входа сайта Facebook (сс)Facebook

10:01 05.10.2021 Сбой в работе Facebook, продлившийся несколько часов, дал пользователям возможность задуматься о том, какую роль играют социальные сети в нашей жизни, заявила РИА Новости специалист по соцсетям и цифровым медиа Говардского университета Ингрид Стерджис. По ее словам, отключение от сети повлекло за собой «реальные» последствия для многих пользователей. Из-за сбоя люди задумались о том, сколько времени они тратят в интернете и как это влияет на их личную жизнь.

10:30 05.10.2021 «Может, книги начнут читать!» — так сбой в работе мессенджеров и соцсетей комментируют сибиряки.

10:30 05.10.2021 Масштабный сбой в работе сервисов Facebook не привёл к утечке данных пользователей. Об этом говорится в заявлении американской компании. «У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя», — отметили в Facebook. Читайте также: Facebook: утечки данных пользователей после глобального сбоя не было

10:33 05.10.2021 Специалисты Facebook пояснили, что проблемы, прервавшие связь, возникли из-за конфигурационных изменений в магистральных маршрутизаторах, отвечающих за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных. «Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать», — заявили в Facebook. Читайте также: Каскадный эффект: Facebook объяснила причины масштабного сбоя

10:33 05.10.2021 Работа приложения Instagram, предназначенного для обмена фотографиями и видеозаписями, постепенно восстанавливается после глобального сбоя. Сообщение об этом опубликовано на странице приложения в Twitter. Читайте также: Медленно, но верно: соцсеть Instagram восстанавливается после сбоя

10:46 05.10.2021 В Сети обсудили неполадки на популярных интернет-ресурсах. Читайте также: «Представьте, что будет без интернета!» — сети о сбое работы соцсетей

10:47 05.10.2021 Глава Якутии Айсен Николаев создал свой телеграм-канал 5 октября, после сбоя в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Читайте также: После обвала Facebook, WhatsApp, Instagram глава Якутии ушёл в Telegram

11:03 05.10.2021 Американская газета New York Times убрала из своей статьи информацию о том, специалисты компании Facebook использовали болгарку для того, чтобы добраться до серверов и перезапустить их вручную. Читайте подробнее: Газета NYT опровергла сообщения об использовании болгарки командой Facebook

11:06 05.10.2021 Сбой в работе популярных соцсетей и мессенджера ещё раз заставляет задуматься о роли интернета в нашей жизни, отметил глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»). «Новости о проблемах Facebook, Instagram и WhatsApp стали главными в общемировом медийном пространстве. А некоторые пользователи жаловались, что им нечем себя занять. Цифровая среда не должна полностью заменять реальную жизнь, и подобные неполадки глобальных сервисов напоминают о том, что есть и другие способы провести время — почитать книгу, пообщаться с близкими», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

11:07 05.10.2021 Ошибка, которая привела к глобальному сбою в работе интернета 4 октября, произошла, скорее всего, по вине Facebook. Об этом 5 октября заявил эксперт по кибербезопасности Игорь Егоричев на телеканале «Россия 24». Об этом: «Скорее всего, вина Facebook» — о глобальном сбое в работе интернета

11:11 05.10.2021 Подобные глобальные сбои наглядно демонстрируют необходимость альтернативы и возможности выбора, считает глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»). «Например, если перестанет работать поиск Google, наши пользователи без проблем перейдут на «Яндекс». При этом российский поисковик и так заметно популярнее у локальной аудитории. Важно иметь отечественных игроков во всех сегментах. А с иностранными компаниями выстроить прямой и оперативный диалог, чему должно способствовать открытие их представительств на территории Российской Федерации. Напомню, по закону «о приземлении» офисы техногигантов, с возможностью полноценно представлять компании, должны появиться в России до 1 января 2021 года», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

11:13 05.10.2021 Сбои, связанные с ошибкой амортизации наподобие того, что произошло 4 октября, уже имели место у Facebook ранее. Об этом 5 октября заявил эксперт по кибербезопасности Игорь Егоричев на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: «Facebook уже не раз отличался своей неаккуратностью» — о сбое интернета

11:42 05.10.2021 Стал ли глобальный сбой Facebook следствием некомпетентности или злого умысла, мы никогда не узнаем, но очевидно, что мы имеем дело с расчетливыми лицемерами, которые ради денег занимаются стравливанием людей между собой, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»). Читайте подробнее: В Госдуме хотят законом закрепить прозрачность алгоритмов интернет-сервисов

11:44 05.10.2021 Facebook

12:20 05.10.2021 Столь масштабный сбой сразу у Facebook, WhatsApp, Instagram, связанных с ними интернет-магазинов, у Twitter, Google и Amazon указывает на сложившуюся супермасштабную интеграцию этих приложений и сервисов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Читайте также: Что могло стать причиной глобального сбоя работы мессенджеров?

13:36 05.10.2021 Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев: «Сбой в одних мессенджерах и сервисах вынудил пользователей активно использовать альтернативные, в результате произошёл перегруз и остальных, которые на фоне общей интеграции тоже не стали справляться, и в них пошли сбои».

13:50 05.10.2021 Произошедшие накануне глобальные сбои в работе социальных сетей никак не отразились на работе администрации президента РФ, так как в Кремле не пользуются мессенджерами для общения по общим вопросам. Об этом 5 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: В Кремле не используют мессенджеры для общения по рабочим вопросам — Песков

13:52 05.10.2021 Сотрудники администрации президента РФ не почувствовали на себе перебои в работе мессенджеров и соцсетей, поскольку работа сотрудников Кремля с такими средствами связи запрещена. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «По рабочим делам мы используем линии правительственной спецсвязи. Таким мессенджерам в рабочем плане мы не можем доверять, это и не разрешается», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков рассказал о влиянии «локдауна соцсетей» на работу Кремля

14:26 05.10.2021 «Борус»: красноярцы сообщают о сбое в приложении «Сбербанк онлайн», оно не даёт войти в аккаунты.

14:39 05.10.2021 Сбой наблюдается в работе мобильного приложения для клиентов Сбербанка. Об этом сообщает 5 октября портал Downdetector. «Сервис временно недоступен», — такое сообщение появляется при попытке входа в приложение на смартфоне. Читайте подробнее: В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошёл сбой

14:59 05.10.2021 России следует развивать собственный сегмент информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), на это указывает глобальный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 5 октября в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». «Это история про то, что мы не должны, а обязаны развивать наш внутренний сегмент, связанный с информационно-коммуникационными технологиями», — подчеркнула Захарова. Об этом: России нужно развивать свои коммуникации на фоне глобальных сбоев — МИД

16:25 05.10.2021 Бразильско-американский предприниматель, один из основателей Instagram Майк Кригер. (сс) Mike Krieger — Instagram

17:37 05.10.2021 NASDAQ

17:52 05.10.2021 Рекламодателям следует сделать вывод из ситуации с глобальным сбоем в Facebook, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»). Читайте подробнее: Рекламодателям советует сделать вывод о размещении на Facebook

17:54 05.10.2021 Основатель Facebook Марк Цукерберг принес извинения по поводу того, что Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp не работали почти шесть часов, причинив неудобства более чем 3,5 млрд пользователей по всему миру. Об этом 5 октября сообщает BBC. Об этом: Марк Цукерберг извинился за глобальный сбой в Facebook

19:25 05.10.2021 Сбой произошёл в работе Instagram 5 октября, по данным мониторингового ресурса Downdetector. Об этом: В работе Instagram произошёл сбой

20:10 05.10.2021 Депутат Госдумы Антон Горелкин. duma.gov.ru

20:33 05.10.2021 Число пользователей мессенджера Telegram увеличилось на 70 миллионов на фоне глобального сбоя в работе социальных сетей, сообщил Павел Дуров. Читайте также: Дуров: Telegram за сутки принял 70 миллионов «беженцев с других платформ»

21:37 05.10.2021 Марк Цукерберг [(сс) Brian Solis]

23:02 05.10.2021 Не хакерская атака вызвала сбой в Facebook накануне, 4 октября, пишет 5 октября The Washington Post. Читайте подробнее: В США объяснили сбой в работе Facebook

23:19 05.10.2021 Марк Цукерберг facebook.com zuck

23:29 05.10.2021 4 октября мир на семь часов погрузился в Средневековье. Таким словом можно назвать случившееся 4 октября отключение сосредоточенных в руках Марка Цукерберга Instagram, Facebook и WhatsАpp. И любой, кто не понял, что именно раскрыло это «приключение» в социальных сетях, не понял, какой властью обладает этот человек, пишет Василис Канелис в греческой газете In, обсуждая 7 часов Великого Коллапса. Читайте также: Семь часов без права переписки: что за власть в руках у Цукерберга? — In Gr

07:03 Руки в перчатках и смартфон. Дарья Драй © ИА REGNUM

08:20 Корпоративные сервисы Сибирской генерирующей компании (СГК) сегодня, 6 октября, оказались недоступны из-за сбоя на серверах. Об этом сообщается в телеграм-канале компании. Подробности в материале: Сибирская генерирующая компания сообщила о сбоях на серверах

09:18 Скриншот из Instagram (сс)Instagram