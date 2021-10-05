Москва, , 11:42 — REGNUM Стал ли глобальный сбой Facebook следствием некомпетентности или злого умысла, мы никогда не узнаем, но очевидно, что мы имеем дело с расчетливыми лицемерами, которые ради денег занимаются стравливанием людей между собой, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

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«Что это было: некомпетентность или злой умысел? Думаю, ответа на этот вопрос мы не получим никогда — ведь в компании Цукерберга врать научились намного лучше, чем настраивать сервера. По словам бывшего менеджера Facebook Френсис Хоген, рекомендательные алгоритмы соцсети настраиваются так, чтобы в ленте пользователя всегда присутствовали конфликтные посты: фейки, провокации, буллинг. Всё то, с чем компания должна бороться — но сознательно этого не делает, чтобы рекламные доходы не просели», — отметил Горелкин в телеграм-канале

Может быть, именно поэтому Facebook не удалял противоправный контент и в своем российском сегменте, делал вид, что не замечает требования Роскомнадзора — до тех пор, пока не возникла угроза применения оборотного штрафа, рассуждает парламентарий.

Совершенно ясно теперь, что мы имеем дело с расчетливыми лицемерами, которые ради денег занимаются стравливанием людей между собой, делает вывод Горелкин.

«Не знаю, к чему придет американский Конгресс, разбирая заявления Хоген, — но допускать такое по отношению к гражданам России мы не можем. Рекомендательные алгоритмы интернет-сервисов должны быть прозрачными, пользователь имеет право знать, как они работают, и должен иметь возможность их отключать — всё это необходимо прописывать в российском законодательстве уже сейчас», — заявил Горелкин.

ИА REGNUM направило главе и членам Наблюдательного совета международного фонда «Фонд общественных интересов», являющегося соучредителем ООО «Яндекс» и наблюдательным органом, официальный запрос об основах и целях иностранной компании, монопольно действующей в России под именем «Яндекс». Есть основания обвинять IT-гиганта в цензуре СМИ.

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