5 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 07:52 — REGNUM Сайт американской компании Facebook и некоторые из ее приложений, включая Instagram и WhatsApp, 4 октября одновременно вышли из строя по всему миру у пользователей, которые обратились в Twitter и другие социальные сети, чтобы выразить сожаление по поводу сбоя. Свое мнение выразил и бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден.

Разбитый компьютер Santeri Viinamäki

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Социальная сеть и ее приложения перестали работать до полудня по восточному времени, сообщили пользователи. Все приложения компании — Facebook, Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger — перестали работать, согласно сайту downdetector.com, который отслеживает веб-трафик и активность сайтов.

Перебои в работе приложений не являются редкостью, но крайне удивительна ситуация, когда одновременно вышло из строя так много взаимосвязанных приложений крупнейшей в мире компании социальных сетей.

Facebook FACEBOOK(LET)

Два сотрудника службы безопасности Facebook, говорившие на условиях анонимности, поскольку они не имели права говорить публично, заявили The New York Times, что нет оснований списывать проблему на кибератаку, потому что один взлом вряд ли мог затронуть все приложения сразу.

Пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«FB сам виноват в своих сбоях. И теперь она, вероятно, уничтожает доказательства на своей внутренней коммуникационной платформе — или ищет других потенциальных разоблачителей», — пишет @gartmartin9.

«Facebook должна ответить за это безобразие и вернуть свой сайт на место ПРЯМО СЕЙЧАС! Прошло уже более двух с половиной часов! Это просто смешно!» — указывает@DariaRawley.

«Ферма по добыче данных выгнала своих овец!» — отмечает @BigHouseCasting.

«Чертовски раздражает», — комментирует @XolaniMondli3.

«И как долго этот лед будет таить?» — спрашивает @FarhanZ05874160.

Отметим, что ранее журналист The New York Times сравнил тотальный сбой в работе приложений Facebook со снежным комом.

«Twitter сейчас делает селфи у могилы Facebook», — иронизирует @Munaza1357.

«Нелепо, что все они упали одновременно», — отмечает @kerry981smith.

«Можете представить, какого сейчас тем, кто работает в Facebook? Ваша рабочая почта вышла из строя, ни один инструмент не работает», — проявляет эмпатию @briankrebs.

«Это мог быть Сноуден», — шутит @jotatx.

Эдвард Сноуден Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом сам Эдвард Сноуден написал по поводу сбоя: «Одновременное падение Facebook, WhatsApp и Instagram выглядит как легко понятный и популярный в обществе пример того, почему разрушение определенной монополии как минимум на три части может быть неплохой идеей. Кто-то должен сказать об этом Элизабет Уоррен».

«Здравствуй, Мир. Я представляю слово личному взаимодействию», — комментирует @AlexisBel2791.

«Из-за того, что Facebook не работает, их сотрудники не могут выполнять свою работу, но по той же причине миллионы из нас сегодня действительно выполняют свою работу», — шутит @kamquat88.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель Facebook Марк Цукерберг опустился на шестое место в списке миллиардеров после масштабного сбоя в Facebook 4 октября. На фоне глобального сбоя в Facebook Цукерберг потерял $6,6 млрд.