История вопроса

4 октября 2021 года в работе сервисов международных инетрент-гигантов произошел сбой. Наблюдались серьезные проблемы в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp, а также Twitter и TikTok. Сервис Downdetector, отслеживающий проблемы в работе сервисов, сообщает, что неполадки замечены в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Большинство пользователей жаловались на работу сайта, соединение с сервером и сбои в приложении. У пользователей WhatsApp также наблюдались проблемы с отправкой сообщений. В компаниях заявили, что работают над устранением неполадок.