Москва, 28 сентября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Повод для расследования вероятного вмешательства американских компаний в российские выборы есть, такое разбирательство стоит инициировать. Об этом зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил в опубликованном 28 сентября интервью RT.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

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Медведева спросили о том, нужно ли проводить расследование с учётом данных о вмешательстве в выборы в Госдуму России, которые состоялись 17−19 сентября. По словам замглавы Совбеза, стоит исходить из латинской формулы quid pro quo — «услуга за услугу».

«Если они нам такую «услугу» предложили, почему бы нет? Я считаю, что вполне можно рассмотреть вопрос о проведении такого расследования», — ответил Медведев.

Он добавил, что вопрос о расследовании против американских IT-гигантов должны решать компетентные и правоохранительные органы России, ЦИК и МИД. По данным Минцифры, около половины из множества атак на серверы ЦИК, зафиксированных за три дня выборов, совершались из США.

«Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборку?» — подчеркнул зампред Совбеза России.

Как сообщало ИА REGNUM, во время выборов в России кибератаки фиксировались из США, Китая, Германии, Нидерландов, ОАЭ и других стран. Значимого влияния они не оказали.

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