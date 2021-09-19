Москва, , 20:44 — REGNUM Кибератаки не повлияли на результаты выборов в Госдуму. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, выступая в информационном центре ЦИК России.

Выборы Natadart.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«С точки зрения устойчивости, я считаю, мы прошли достойно. У нас проблем практически не было, те DDoS-атаки, которые были, значимого эффекта не оказали. Хотя, в общем, конечно, тренировали нас ежедневно», — заявил Шадаев.