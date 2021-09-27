Сеул, 27 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Южная Корея продолжит прилагать усилия, чтобы как можно быстрее нормализовать работу межкорейского офиса связи и восстановить линии связи с КНДР. Об этом 27 сентября в ходе брифинга заявила представитель южнокорейского министерства объединения Ли Чжон Чжу.

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«Правительство надеется на скорейшее восстановление межкорейских линий связи и начало диалога между ведомствами двух стран, чтобы ситуация на Корейском полуострове стабилизировалась и можно было бы разрешить и обсудить существующие проблемы», — подчеркнула дипломат.

В ведомстве подчеркнули, что КНДР по-прежнему не отвечает на звонки из Южной Кореи по гражданским и военным линиям связи, несмотря на то, что в последнем заявлении Пхеньяна была выражена готовность обсудить вопросы улучшения двусторонних отношений.

«Министерство попыталось в 9 утра утром 27 сентября связаться по телефону через объединённое отделение связи Юг-Север, но Север не ответил», — добавили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 июля Южная Корея и КНДР восстановили линии для связи между двумя странами, которые были разорваны год назад. Об этом 27 июля сообщила администрация южнокорейского президента. Лидеры двух стран также договорились о скорейшем восстановлении взаимного доверия и возобновлении дипломатических отношений.

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Однако с вечера 10 августа Пхеньян перестал выходить на связь по межкорейской линии телефонной связи. Попытки Сеула восстановить связь КНДР игнорирует в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи и США.