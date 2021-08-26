Сеул, , 12:12 — REGNUM В знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи и США КНДР продолжает игнорировать все попытки южнокорейской стороны возобновить связь с Пхеньяном по межкорейской линии телефонной связи. Об этом 26 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

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По их словам, представители северокорейской стороны не ответили на утренний звонок ни по одному каналу связи.

Известно, что северокорейская сторона продолжает игнорировать звонки на протяжении шестнадцати дней подряд. Пхеньян перестал выходить на связь с вечера 10 августа, когда стартовали южнокорейско-американские учения.

Некоторые эксперты предполагают, что Пхеньян временно игнорирует звонки южнокорейской стороны, поскольку похожая ситуация наблюдалась в 2009 году. В марте 2009 года Северная Корея не выходила на связь с Южной Кореей в период проведения совместных учений Сеула и Вашингтона «Key Resolve».