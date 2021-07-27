Сеул, , 08:45 — REGNUM Южная Корея и КНДР восстановили линии для связи между двумя странами, которые были разорваны год назад. Об этом 27 июля сообщила администрация южнокорейского президента.

Южная и Северная Корея

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«Юг и Север решили восстановить линию связи между двумя Кореями с 10:00 утра 27 июля», — говорится в сообщении в Twitter.

Лидеры двух стран также договорились о скорейшем восстановлении взаимного доверия и возобновлении дипломатических отношений.

«Мы ожидаем, что восстановление межкорейской линии связи положительно скажется на улучшении и развитии отношений между Севером и Югом в будущем», — подчеркнули в администрации президента Южной Кореи.

В сообщении также отмечено, что с апреля 2021 года лидеры двух Корей неоднократно обменивались личными письмами, общаясь по вопросу восстановления отношений между Севером и Югом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2020 года Северная Корея заявила о намерении заблокировать все линии связи с Южной Кореей. Такое решение было принято в качестве ответных мер на южнокорейскую провокацию на границе, связанную с раздачей антиправительственных листовок.

Руководство КНДР сочло, что с властями Южной Кореи невозможно вести диалог, поэтому с полудня 9 июня Северная Корея отключила все коммуникационные линии, по которым вёлся диалог между странами.