Москва, 25 сентября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Выборы в Госдуму прошли легитимно. Об этом заявил лидер «Справедливой России — Патриотов — За правду» Сергей Миронов на встрече президента РФ с главами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов.

Kemlin.ru Сергей Миронов

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«В целом по всей стране, в том числе благодаря четкой работе Центральной избирательной комиссии, которая оперативно и моментально реагировала на все наши обращения, мы считаем, что выборы прошли легитимно», — сказал Миронов в ходе видеоконференции.

Одновременно он сообщил, что партия не признает результаты голосования в Башкирии и в 212-м одномандатном округе в Санкт-Петербурге.

«Будем спокойно оформлять иски», — подчеркнул Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 сентября лидер парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к главе Башкирии Радию Хабирову с требованием прекратить беспредел на выборах.

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