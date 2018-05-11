ЦИК России утвердил итоги выборов в Госдуму восьмого созыва. В нижнюю палату парламента прошли представители восьми партий: «Единой России», КПРФ, «Справедливой России — За правду», ЛДПР, «Новых людей», «Родины», «Гражданской платформы» и Партии роста. Всего «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста — по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.
Во всех девяти регионах, где проводились прямые губернаторские выборы, действующие главы регионов или временно исполняющие их обязанности победили в первом туре. Это Вячеслав Гладков (Белгородская область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Алексей Дюмин (Тульская область), Артем Здунов (Мордовия), Рамзан Кадыров (Чечня), Олег Мельниченко (Пензенская область), Игорь Руденя (Тверская область), Алексей Русских (Ульяновская область), Владислав Ховалыг (Тува).