Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции проведёт встречу с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва, а также с избранными главами девяти регионов.

Кроме того, в графике главы государства — ряд внутренних совещаний закрытого характера.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.