Москва, , 16:45 — REGNUM Лидер парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к главе Башкирии Радию Хабирову с требованием прекратить беспредел на выборах, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Герб Башкирии Bashkortostan.ru

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«Обращаюсь к главе Башкирии Радию Хабирову! Прекратите беспредел на выборах, урезоньте своих подчинённых! Дайте людям выразить свою волю спокойно и честно!» — отметил Миронов.

По словам парламентария, в регионе фиксируется массовый недопуск наблюдателей от партии на избирательные участки, где-то не работают камеры видеонаблюдения и «вишенка» на торте — снова кошмарят кандидата из Стерлитамака.

«Я уже сейчас заявляю: если беспредел продолжится, то мы не признаем итоги выборов во всей Республике Башкортостан», — заявил Миронов.

«Вам там Белоруссия нужна? Вам мало шиханов? Вы получите по полной программе, если не остановитесь! Всех фальсификаторов и всех, кто превышает свои должностные полномочия, привлечём к уголовной ответственности. Выборы должны проходить честно», — подчеркнул Миронов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Башкирии Марата Гадилова, менее десяти жалоб о нарушениях на выборах депутатов Государственной думы РФ поступило в первый день голосования.

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