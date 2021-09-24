Все регионы РФ корректно отразили итоги онлайн-голосования — ЦИК
Москва, 24 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Результаты онлайн-голосования на выборах 17−19 сентября абсолютно корректно были отражены во всех регионах России, где было предусмотрено их проведение. Об этом 24 сентября заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.
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«Сегодня мы […] сделаем очередную попытку объяснить, что происходило в системе дистанционного голосования и каковы результаты этого дистанционного голосования, которые, на мой взгляд, абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ», — подчеркнул Балуев.
По его словам, это касается субъектов РФ, где для дистанционного голосования использовалась федеральная платформа, и Москвы, использующей собственную платформу.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что теперь на выборах в России онлайн-голосование будет проводиться исключительно на федеральной платформе. В ходе нынешних выборов Москве было предоставлено право проводить электронное голосование на mos.ru. Этот регион получил от ЦИК РФ ряд дополнительных опций в рамках голосования, что вылилось в усложнение программы, отметила Памфилова.
Напомним, в Москве на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, которые проходили с 17 по 19 сентября, системой электронного голосования было выдано 1 млн 943 тыс. 590 бюллетеней. Всего на участие в онлайн-голосовании были зарегистрировано более двух миллионов избирателей. Явка составила 96,5%.
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