Москва, 24 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Результаты онлайн-голосования на выборах 17−19 сентября абсолютно корректно были отражены во всех регионах России, где было предусмотрено их проведение. Об этом 24 сентября заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тестирование системы онлайн-голосования

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«Сегодня мы […] сделаем очередную попытку объяснить, что происходило в системе дистанционного голосования и каковы результаты этого дистанционного голосования, которые, на мой взгляд, абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ», — подчеркнул Балуев.

По его словам, это касается субъектов РФ, где для дистанционного голосования использовалась федеральная платформа, и Москвы, использующей собственную платформу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что теперь на выборах в России онлайн-голосование будет проводиться исключительно на федеральной платформе. В ходе нынешних выборов Москве было предоставлено право проводить электронное голосование на mos.ru. Этот регион получил от ЦИК РФ ряд дополнительных опций в рамках голосования, что вылилось в усложнение программы, отметила Памфилова.

Напомним, в Москве на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, которые проходили с 17 по 19 сентября, системой электронного голосования было выдано 1 млн 943 тыс. 590 бюллетеней. Всего на участие в онлайн-голосовании были зарегистрировано более двух миллионов избирателей. Явка составила 96,5%.

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