Москва, 22 сентября 2021, 13:52 — REGNUM В Москве все итоги по выборам установлены, перерасчёт результатов электронного голосования невозможен. Об этом 22 сентября заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Выборы
Выборы
Yarregion.ru

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«Все участковые избирательные комиссии, включая УИК ДЭГ, подвели итоги и подписали протоколы об итогах голосования, также итоги подвели все вышестоящие ТИК. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчёт невозможен», — подчеркнул он.

Ранее на заседании штаба по наблюдению за выборами пересчет голосов упоминал его глава, Алексей Венедиктов. Однако затем оговорился, что имеется в виду аудит, или сверка, которая не будет иметь юридических последствий.

«На пресс-конференции технической рабочей группе была предложена возможность самостоятельно убедиться в корректности подсчёта результатов онлайн-голосования с помощью проведения аудита», — также подтвердил Реут.

По его словам, заявление общественного штаба касается их работы в части осуществления наблюдения с их стороны и возможности проанализировать ход голосования.

«Речь о пересчёте голосов не велась, — подчеркнул замглавы горизбиркома. — Такой вопрос в принципе нельзя поставить в рамках действующего законодательства. В соответствии с пунктом 1.1 ст. 77 ФЗ «Об основных гарантиях», частью 2 статьи 100 ФЗ «О выборах депутатов ГД» после установления итогов голосования только суд вправе принять решение о повторном подсчете голосов».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве почти 2 млн избирателей на прошедших выборах в Государственную думу проголосовали онлайн. При этом в одномандатных округах возникла разница между результатами очного и электронного голосования. Кроме того, возникли вопросы к существенной задержке публикации итогов дистанционного голосования.