Вашингтон, , 11:11 — REGNUM Восстановление отношений Соединённых Штатов с Францией, ухудшившихся после объявления о создании США, Австралией и Великобритания партнёрства в сфере безопасности AUKUS и отказа Канберры от крупного контракта по подводным лодкам с Парижем, потребуется не только время, но и конкретные дела. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке, где проходит 76-я сессия Генассамблеи ООН, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) State Department. Ron Przysucha

Читайте также: Макрон решил вернуть посла Франции в США после беседы с Байденом

«Мы понимаем, что это потребует времени и упорной работы, будет продемонстрировано не только на словах, но и на деле», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен заверил, что он полон решимости тесно сотрудничать по этой важной теме с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. По словам госсекретаря, с ним он встретиться 24 сентября. Блинкен добавил, что встреча стала результатом состоявшегося накануне телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Также по теме: Джонсон рекомендовал Франции иначе относится к AUKUS

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Париж отозвал своего посла из Вашингтона после того, как США, Австралия и Великобритания образовали новую структуру AUKUS, а австралийцы разорвали крупный контракт на покупку во Франции подводных лодок, решив приобретать атомные лодки у Вашингтона.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Франции надо «взять себя в руки» и спокойно воспринимать новое трёхстороннее военное партнёрство Британии, США и Австралии.