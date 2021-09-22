Лондон, , 16:55 — REGNUM Франции надо «взять себя в руки» и спокойно воспринимать новое трехстороннее военное партнёрство Британии, США и Австралии AUKUS, заявил 22 сентября британский премьер-министр Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.

Борис Джонсон Chatham House

Употребляя фразы на французском языке, Джонсон посоветовал Парижу «взять себя в руки» и «передохнуть».

По его словам, соглашение об AUKUS является важным шагом к глобальной безопасности.

«Это три союзника, три единомышленника, стоящие плечом к плечу и создавшие новое партнерство для обмена технологиями. Это не намерение кого-то вытеснить. И это не направлено против Китая», — заявил Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, одновременно с заключением военного соглашения с Британией и США Австралия разорвала договор с французской компанией Naval Group, которая должна была за $66 млрд. построить для Австралии 12 субмарин класса Barracuda.

МИД Франции назвал это «ударом в спину» и заявил, что Париж «в гневе».

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