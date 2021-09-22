Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Отозванный из-за скандала с утраченным Францией оборонным заказом для Австралии французский посол в США вернётся в Вашингтон, сообщили 22 сентября в пресс-службе Белого дома.

У природы нет плохой погоды Цитата из х/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР

К соответствующей договорённости пришли в ходе телефонных переговоров, инициированных Вашингтоном, американский и французский президенты Джо Байден и Эммануэль Макрон. Вернувшись в Вашингтон, посол «начнёт интенсивную работу с высокопоставленными официальными лицами США».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Париж отозвал своего посла из Вашингтона 17 сентября — после того, как США, Австралия и Великобритания образовали новую структуру AUKUS и австралийцы разорвали крупный контракт на покупку во Франции подводных лодок, решив приобретать атомные лодки у американцев.

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