Минск, 23 сентября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Топ-100 самых успешных и влиятельных предпринимателей Белоруссии возглавил генеральный директор Wargaming Group Ltd Виктор Кислый. Верхние строчки рейтинга традиционно заняли приближённые к Александру Лукашенко бизнесмены.

Рейтинг с 2007 года составляет белорусское издание «Ежедневник». 23 сентября оно опубликовало новую версию Топ-100 самых успешных и влиятельных предпринимателей Белоруссии.

В первую десятку рейтинга после Виктора Кислого (IT, финансы, девелопмент, инвестиции) заняли директор СЗАО «Энерго-Оил» Алексей Олексин. Он известен как «табачный король» Белоруссии, бывший бизнес-партнёр владельца группы «Трайпл» Юрия Чижа (опального лидера прежних рейтингов «Ежедневника») и Совладелец «национального логистического оператора» «Бремино Групп».

Третье место рейтинга занял президент и председатель совета директоров EPAM Systems Inc Аркадий Добкин (IT, инвестиции, девелопмент). Далее по степени успешности и влиятельности расположились председатель совета директоров Sodrugestvo Group S.A. Александр Луценко (продовольствие, транспорт и логистика, торговля), директор ООО «Интерсервис» и член наблюдательного совета ЗАО «Абсолютбанк» Николай Воробей (топливо и энергетика, транспорт и логистика, финансы, отдых и развлечения, девелопмент, деревообработка), гендиректор СП ООО «Санта Импэкс Брест» Александр Мошенский (продовольствие, торговля, транспорт и логистика, отдых и развлечения, девелопмент, инвестиции, легпром, финансы, IT), владелец VP Capital и директор Capital Com (UK) Ltd. Виктор Прокопеня (инвестиции, IT, финансы), председатель совета директоров Eurotorg Holding Plc. Владимир Василько (конгломерат, торговля, продовольствие, девелопмент, финансы, транспорт и логистика), член совета директоров Eurotorg Holding Plc. Сергей Литвин (конгломерат, торговля, продовольствие, девелопмент, финансы, транспорт и логистика), председатель наблюдательного совета Группы компаний А-100 Александр Центер (девелопмент, торговля, транспорт и логистика, стройматериалы)

