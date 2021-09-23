Минск, 23 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. «С Путиным мы договаривались, что нам крайне необходимо развивать предприятия микроэлектроники», — напомнил 23 сентября Александр Лукашенко членам правительства Белоруссии о договорённостях, достигнутых на осенних переговорах с президентом России.

Шилов Иван Лукашенко

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Принимая в президентском дворце с докладом министра промышленности Петра Пархомчика и курирующего эту сферу зампреда совмина Юрия Назарова, Лукашенко поинтересовался ситуацией на созданных при СССР предприятиях микроэлектроники. «Какова здесь у нас ситуация? Слава богу, мы сохранили эти предприятия. Но, естественно, нам следует в этом отношении более интенсивно добавлять для того, чтобы выйти на конкурентный уровень с теми, кто сегодня в мире «музыку заказывает», — сказал он.

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«Какие проблемы у нас в России по муниципальным закупкам, для госнужд? Есть ли проблемы у нас еще, которые надо решать в промышленности, и как ведут себя российские коллеги после наших договоренностей на уровне президента и правительства?», — поинтересовался Лукашенко у членов правительства.

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