Москва, , 13:01 — REGNUM Белорусская сторона оценивает российско-белорусские переговоры на высшем уровне, как очень результативные. Об этом сегодня, 12 сентября, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Россия 1».

Союзное государство Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной», — сказала Эйсмонт.

Напомним, что переговоры президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялись в Москве 9 сентября. Лидеры двух стран обсудили интеграционный процесс. Были окончательно согласованы все 28 дорожных карт интеграции. Однако детали этих дорожных карт так и не были представлены широкой общественности.