Санкт-Петербург, 22 сентября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская избирательная комиссия отменила итоги голосования за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ VIII созыва на семи участках. Об этом 22 сентября сообщил член Горизбиркома с правом решающего голоса ИА REGNUM, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Юрий Кузьмин

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По заверению Кузьмина, в целом на территории Санкт-Петербурга выборы прошли в четком соответствии с нормами федерального и регионального законодательства, «хотя на некоторых избирательных участках были нарушения».

«Территориальные избирательные комиссии в Санкт-Петербурге признали недействительными и отменили итоги голосования на семи избирательных участках по выборам депутатов в Государственную Думу РФ и на шести избирательных участках по выборам депутатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга», — уточнил он.

В частности, не были учтены голоса избирательного участка №803 в Кировском районе, где вечером третьего дня выборов все избирательные бюллетени оказались разбросаны по полу, а стационарный ящик был практически уничтожен.

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«Установить волеизъявление избирателей не представлялось возможным, поэтому голосование на данном избирательном участке было признано недействительным, проводится доследственная проверка Следственного комитета», — пояснил он.

Также не были признаны голоса во Фрунзенском районе на участке №2151. Там в стационарных ящиках для голосования и в сейф-пакетах оказалось больше бюллетеней, чем было выдано избирателям, что может свидетельствовать о вбросе бюллетеней.

«В таком случае волеизъявление избирателей также невозможно установить, на данном участке голосование было признано недействительным», — сказал спикер.

Помимо прочего, Территориальная избирательная комиссия приняла аналогичное решение на избирательном участке №11 в Адмиралтейском районе, где были выявлены многочисленные нарушения.

«Мы со стороны Санкт-Петербургской избирательной комиссии реагировали на все нарушения, продолжаем работать», — заверил Кузьмин.