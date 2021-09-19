Санкт-Петербург, , 20:31 — REGNUM Только что при подсчёте голосов на избирательном участке №803 в Санкт-Петербурге произошли драка и уничтожение части избирательных бюллетеней (фото и видео событий находится в распоряжении редакции). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Погром на избирательном участке №803 в Санкт-Петербурге © ИА REGNUM

Вмешательство полиции не сразу помогло прекратить эти беспорядки. Сейчас секретарь УИК пытается подсчитать испорченные бюллетени. Во время беспорядков председатель УИК Михаил Фёдоров был отстранён от исполнения обязанностей заместителем председателя Никитой Лейкиным. Н. Лейкин попытался произвести самостоятельный подсчёт бюллетеней, но ему помешали это сделать находившиеся на участке наблюдатели, которые призвали на помощь полицию и представителя ТИК.