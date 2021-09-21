Москва, 21 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Российская сторона внимательно отнесётся к заявлению министерства иностранных дел Турции о непризнании Анкарой выборов в Госдуму в Крыму. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

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Дипломат подчеркнула, что «Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ».

«И прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания», — заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретаря турецкого МИД Танжу Бильгича заявил, что для Анкары выборы в Госдуму РФ в Крыму не имеют юридической силы. Отмечается, что Турция не признаёт «нелегальную аннексию» Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины.

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Напомним, выборы в Государственную думу РФ проходили в России в период с 17 по 19 сентября. Международные наблюдатели не зафиксировали проблем, ставящих под сомнение легитимность голосования.