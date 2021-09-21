Анкара, , 04:42 — REGNUM Выборы в Госдуму в Крыму объявил не имеющими юридической силы для Анкары МИД Турции. Об этом 20 сентября сказано в заявлении пресс-секретаря турецкого МИД Танжу Бильгича, опубликованном пресс-службой ведомства.

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В документе уточняется, что Турция не признаёт «нелегальную аннексию» Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины. Исходя из этого, МИД Турции объявил результаты выборов в Государственную думу РФ, которые состоялись в Крыму с 17 по 19 сентября 2021 года, не имеющими юридической силы для Анкары.

Напомним, Крым вошёл в состав России после референдума, который состоялся в марте 2014 года. По результатам референдума за присоединение к России высказались 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Однако власти Украины до сих пор не смирились с решением подавляющего большинства жителей полуострова и продолжают настаивать на принадлежности Крыма к Украине, объявив его территорией, оккупированной Россией.

В свою очередь, российское руководство неоднократно указывало на то, что жители Крыма выразили свою волю в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.