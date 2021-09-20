Казань, 20 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Татарии во время трехдневного голосования в адрес центральной избирательной комиссии региона поступило более 50 обращений. Серьезных нарушений, влияющих на голосование, не выявлено, заявил 20 сентября председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

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«Нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано. В дни голосования в адрес ЦИК РТ поступило 52 обращения. По всем поступившим сообщениям были проведены проверки с выездом. Большинство из них рассмотрено, нарушений избирательного законодательства не установлено», — цитирует спикера «Татар-информ».

По словам Кондратьева, наибольшее количество обращений поступило через средства массовой информации и соцсети. Чаще всего совершали выезды по обращениям в пятницу, 17 сентября, уточнил председатель ЦИК РТ.

За ходом выборов в республике следили порядка 500 тыс. человек, что почти в два раза превысило их численность на выборах в 2016 году, добавил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии в дни выборов работали 2810 избирательных участков, на которых было установлено свыше 5 тыс. камер видеонаблюдения.

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