Москва, , 12:26 — REGNUM Все сообщения о нарушениях на выборах, которые завершились в России 19 сентября, оперативно проверят следователи. Об этом сообщили 20 сентября в Следственном комитете РФ.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

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В ведомстве отметили, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил обеспечить проверку всех переданных сообщений о нарушениях, поступивших от МВД. В некоторых регионах доследственные проверки уже начались.

«Следователям надлежит оперативно организовать проверочные мероприятия, согласно действующему законодательству, для последующего принятия процессуальных решений», — заявили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СКР начали проверять сообщения о кибератаках на системы онлайн-голосования.

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