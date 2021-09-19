Москва, , 14:13 — REGNUM Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что в настоящее время подтвердились восемь случаев вброса бюллетеней на участках в шести субъектах РФ. Это Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области.

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Голосование за 17 и 18 сентября признано недействительным на избирательном участке № 550 в Саратовской области.

Как сообщила председатель регионального избиркома Ирина Романова, КОИБ на данном участке многократно давал сбой, в связи с чем принимались решения о голосовании в стационарный ящик. Затем бюллетени из стационарного ящика должны были быть перемещены в КОИБ.

«После завершения голосования члены комиссии ввели бюллетени в КОИБ. ТИК приняла решение <…> об отмене голосования за 17 и 18 сентября на участке № 550. Сегодня продолжается голосование фактически заново», — цитирует ТАСС Романову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области организована работа 1811 избирательных участков, в том числе 35 временных — в больницах, СИЗО, воинских частях. Всего для голосования изготовлено 3 770 400 бюллетеней.