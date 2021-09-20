Москва, 20 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Доля проголосовавших за партию «Единая Россия» избирателей составляет 49,42% по результатам обработки 80,1% итоговых протоколов. Такие данные о выборах в Госдуму РФ приведены 20 сентября на экране в информационном центре Центризбиркома РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021 года

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Партия КПРФ, по данным ЦИК, набирает 19,82%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,37%. Результат партии «Новые люди» — 5,37%.

В соответствии с этими предварительными результатами, пять этих партий проходят в Госдуму, преодолев пятипроцентный барьер.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил о чистой и убедительной победе партии. «Единая Россия» набирает более 300 мандатов депутатов Госдумы, сказал он.

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