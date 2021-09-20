Москва, , 09:19 — REGNUM «Единая Россия» одержала чистую и убедительную победу, партия набирает более 300 мандатов депутатов Госдумы, заявил секретарь Генерального совета политической силы Андрей Турчак.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, кандидаты побеждают в 195 одномандатных округах.

На выборах в заксобрание кандидаты от партии заняли первое место по спискам по всем 39 регионам.

«Мы сформируем фракции большинства во всех этих субъектах», — отметил Турчак.