Москва, , 14:51 — REGNUM Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о «пятой колонне» в избиркоме Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Элла Памфилова Cikrf.ru

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«Я понимаю, что у вас там 'пятая колонна'… которая не заинтересована в том, чтобы все это выявлялось. Но я надеюсь, что все-таки большинство членов комиссии настроены на то, чтобы держать ситуацию под контролем, чтобы всякого рода таких случаев (нарушений) не происходило», — заявила Памфилова.

Глава ЦИК призвала более эффективно контролировать ситуацию с выборами в Санкт-Петербурге.

Ранее Памфилова заявила, что необходимо принять меры вплоть до увольнения главы ТИК Петербурга из-за выноса с участка сейфа с бюллетенями и возможного конфликта интересов со стороны главы района города. Произошедшее в ТИК №27 в Московском районе города глава ЦИК охарактеризовала как преступление.

Член ЦИК Николай Левичев представил кадры, на которых видно, как из УИК сначала вынесли сейф, где хранятся бюллетени, а через три часа вернули его обратно.

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