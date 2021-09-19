Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM Петербуржцы, которые не могут найти свою фамилию по месту регистрации в списках для голосования на избирательных участках, всё равно смогут проголосовать, но потратив немного больше времени. Об этом 19 сентября заявил, отвечая на вопрос ИА REGNUM, член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Избирательный участок в Петербурге ИА REGNUM

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По его словам, случаи, когда горожане не могут найти себя в списках участка, к которому прикреплены, встречаются, но довольно редко. А за актуальность данных в этих списках отвечают органы государственной власти — в частности, органы ЗАГС.

«Если у горожан есть постоянная регистрация в паспорте, им дадут проголосовать после определенных проверочных мероприятий, это абсолютно точно и законно. Нужно будет немного подождать, их впишут в допсписки», — пояснил Кузьмин.

Различные неточности в списках избирателей, по его мнению, являются результатом миграции горожан.

«Система не идеальна. Существует процедура сверки списков, избиратель мог с 8 сентября прийти на избирательный участок и посмотреть, есть ли он в списках избирателей. Самое главное, людям совершенно точно дадут проголосовать, если у них есть штамп в паспорте», — подчеркнул собеседник агентства.

Как отмечает ИА REGNUM, петербуржцы в ходе выборов нередко жалуются на то, что не находят себя в списках, хотя давно живут по своим адресам и зарегистрированы. Также в списках зачастую не обновляются сведения о смене фамилий. В частности, такие жалобы поступили из Кировского района Петербурга (участок №789, проспект Стачек, 158).

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